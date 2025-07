Secretaria de Direitos Humanos de Guarulhos vira referência para São José do Rio Preto

A Secretaria de Direitos Humanos de Guarulhos recebeu a delegação da Prefeitura de São José do Rio Preto, cidade do interior paulista, para uma visita instituicional com o objetivo de apresentar a sede da pasta e as ações que a tornam referência no estado.

O secretário de Direitos Humanos de Guarulhos, Felipe Mendonça, recebeu em seu gabinete o doutor e professor de direito constitucional, Frederico Afonso, representando o prefeito de São José do Rio Preto, Coronel Fábio Candido, que integra a reserva da Polícia Militar.

Durante a visita, a delegação de Rio Preto conheceu a estrutura da pasta de Direitos Humanos de Guarulhos, o que irá auxiliar na criação da mesma pasta na cidade localizada na região norte do estado.

Guarulhos foi pioneira na criação do Plano Muncipal de Direitos Humanos e, consequentemente, na elaboração de políticas públicas voltadas às populações mais vulneráveis da cidade. O secretário Felipe Mendonça avalia positivamente o intercâmbio de informações para o crescimento dos dois municípios.

“Apresentamos todos os novos projetos e programas do governo do prefeito Lucas Sanches, que tem tido um olhar especial para a luta contra a violência das mulheres, para a acessibilidade, a igualdade e a juventude, entre outras prioridades”, destacou o secretário de Direitos Humanos de Guarulhos.

“Em São José do Rio Preto, estamos criando a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Guarulhos é exemplo para todos os municípios, dado o trabalho que vem desenvolvendo e sua magnitude”, elogiou Frederico Afonso.