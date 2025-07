Prefeitura de Guarulhos inaugura a primeira Clínica da Família no Água Azul

A população do bairro Água Azul e da região celebra nesta quarta-feira (30) a inauguração da primeira Clínica da Família de Guarulhos, um avanço significativo na expansão e qualificação dos serviços de atenção primária no município. A unidade, localizada na Rua Byblos, 37, representa um importante investimento na saúde pública, transformando a antiga UBS em um moderno centro de cuidados integrais, com foco no acolhimento e humanização.

A cerimônia de inauguração atraiu a população local e contou com as participações do prefeito de Guarulhos, Lucas Sanches, do vice-prefeito, Thiago Surfista, do secretário municipal de Saúde, Márcio Chaves Pires, do deputado federal Marcio Alvino e do deputado estadual André do Prado, presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), entre outras autoridades.

“Estamos entregando a primeira Clínica da Família da história de Guarulhos, com seis consultórios médicos e dois consultórios odontológicos, o que não havia aqui. É um ambiente totalmente modernizado, com tecnologia, com totem, com um atendimento humanizado e um ambiente bonito onde as pessoas, quando entrarem, vão se sentir acolhidas, vão ser bem atendidas”, disse o prefeito.

“É motivo de bastante orgulho para nós a segunda entrega da Secretaria da Saúde ser exatamente em um bairro periférico da cidade, que precisa efetivamente da assistência e da participação do poder público de forma muito importante. Estamos inaugurando a Clínica da Família para resgatar e aprofundar o conceito do que significa o médico de Saúde da Família, preparado para atender a criança, a mulher e o homem”, declarou o secretário Márcio Chaves Pires.

A Clínica da Família Água Azul foi totalmente estruturada para oferecer um atendimento mais completo e eficiente. A unidade dispõe de seis novos consultórios (sendo dois específicos para odontologia), uma farmácia completa, sala de emergência e consultório dedicado à saúde da mulher (ginecologia e obstetrícia), além de espaços modernos para expurgo e esterilização, coleta de exames laboratoriais e procedimentos de enfermagem. O ambiente será totalmente climatizado com ar-condicionado e contará com prontuário eletrônico em todos os computadores, desde a recepção até os consultórios, alinhando-se ao novo padrão de qualidade e informatização da rede SUS de Guarulhos.

Equipe multiprofissional ampliada e serviços abrangentes

A nova unidade contará com uma equipe completa de Estratégia de Saúde da Família (ESF), composta por médico, enfermeiro, técnicos de enfermagem, dentistas, profissionais da equipe multiprofissional e Agentes Comunitários de Saúde (ACSs).

Um dos grandes diferenciais é o reforço no atendimento odontológico, com duas cadeiras de dentista em funcionamento e uma equipe ampliada, incluindo dentista, auxiliar e técnico de saúde bucal, garantindo mais agilidade e qualidade em ações de prevenção e cuidados contínuos.

A Clínica da Família Água Azul oferecerá uma gama completa de serviços de atenção primária:

Consultas médicas

Serviços de enfermagem: curativos, vacinação, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, administração de medicamentos

Odontologia: atendimento básico e preventivo

Farmácia: dispensação gratuita de medicamentos, conforme REMUME do município

Exames laboratoriais: coleta de sangue, fezes e urina

Testes rápidos e exames de Papanicolau: para prevenção de doenças e promoção da saúde

Distribuição de insumos para pacientes acamados

Grupos educativos e ações de promoção à saúde

Atenção domiciliar: visitas e acompanhamento de pacientes em casa

Prevenção e controle de doenças crônicas como hipertensão, diabetes e tuberculose

A unidade faz parte da transformação das UBSs de Guarulhos em Clínicas da Família, com foco em acholhimento, humanização e cuidado contínuo. A clínica tem como área de abrangência uma população de aproximadamente 4.000 pessoas, segundo o Censo 2022 do IBGE.

Funcionamento:

Segunda a sexta-feira, das 7h às 17h

Endereço: Rua Byblos, 37 – Água Azul

Telefone para contato: (11) 2436-6236

Atendimento: Gratuito e integral pelo SUS, via acolhimento ou agendamento direto na unidade.