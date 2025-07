Prefeitura de Guarulhos abre inscrições para contratação de professores eventuais

Entre os dias 1° e 3 de agosto, a Prefeitura de Guarulhos estará com inscrições abertas para o processo seletivo destinado à contratação de professores eventuais de educação básica para atuar na educação infantil e no ensino fundamental das escolas da rede municipal. O edital foi publicado no Diário Oficial desta terça-feira (29) e pode ser acessado no link https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/portal/exibir/arquivo/12213/inline/.

O processo seletivo visa a suprir as ausências pontuais e afastamentos de professores. As inscrições serão feitas por meio do endereço eletrônico https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/processoseletivo/ a partir das 9h de 1º de agosto de 2025 até as 16h de 3 de agosto. Para participar, é necessário que o candidato tenha habilitação específica para o magistério no nível médio ou licenciatura em pedagogia ou curso normal superior equivalente à licenciatura em pedagogia.

As contratações serão pelo prazo de 180 dias, podendo ser prorrogadas por igual período por uma única vez. A remuneração será de R$ 23,19 por hora aula ministrada, sendo o máximo de 44 horas semanais ou 10 horas diárias.

Para mais informações, acesse o edital disponível em https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/portal/exibir/arquivo/12213/inline/