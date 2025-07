Feira do Estudante de Guarulhos terá oficinas de IA e atividades culturais em 11ª edição

Nos próximos dias 14 e 15 de agosto, Guarulhos realizará seu maior evento estudantil: a 11ª Feira do Estudante “Protagonistas do Amanhã”, das 8h às 22h, no Adamastor (avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo), que disponibilizará à população uma programação intensa e gratuita com diversas atividades dinâmicas e interativas. Entre elas, destaque para as realizadas pelo Senac, como as oficinas de inteligência artificial (IA), de beleza (esmaltação e delineado com lápis de olhos), gincanas, quiz sobre segurança digital e pessoal e uma competição por meio de uma plataforma de quiz.

A oficina de IA “Como usar o copilot” irá mostrar uma tecnologia para facilitar estudo e trabalho cotidianos. No “Quiz Kahoot – Segurança do dia a dia”, o participante irá interagir com um jogo que ensina a se proteger e agir com segurança em diversas situações e, na gincana “O que pode levar na mala?”, os conhecimentos sobre viagem e organização serão testados de uma forma divertida.

Ensinar sobre segurança digital e pessoal de uma forma lúdica é o objetivo do “Quiz interativo você está seguro?”. Já a oficina de esmaltação propõe explorar técnicas de cuidado e de beleza, incentivando habilidades práticas e possibilidades no mundo da estética, assim como a de delineando com lápis de olhos, que busca destacar o olhar através de técnicas simples e criativas de maquiagem como forma de expressão e identidade.

Evento Estudantil

A iniciativa da Prefeitura de Guarulhos, realizada pela Subsecretaria da Juventude em parceria com instituições de ensino e empresas, espera atrair este ano um público de cerca de 25 mil pessoas nos dois dias.

A Feira do Estudante de Guarulhos traz oportunidade para os jovens se informarem sobre cursos de graduação, de idiomas, técnicos, de ensino médio, profissionalizantes, programas de emprego e de estágio, além de visitarem dezenas de estandes para conhecer projetos desenvolvidos em instituições de ensino que atuam no município e pela administração municipal e também interagir com várias atrações tecnológicas e culturais.