Estado de São Paulo gera 2 mil vagas de emprego por dia no primeiro semestre do ano





O estado de São Paulo criou 350 mil vagas de emprego com carteira assinada no primeiro semestre deste ano, o equivalente a 2 mil por dia. Os dados são da Fundação Seade, com base nas informações do Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). No acumulado de 12 meses (de julho de 2024 a junho de 2025), foram 425 mil oportunidades. Só no mês de junho, o saldo foi de mais de 40 mil novos postos de trabalho.

Em todos os períodos, houve crescimento na criação de vagas de emprego no estado: 0,27% em junho, 2,44% no semestre e 2,99% no acumulado de 12 meses.

“O aumento de vagas para o trabalhador paulista no primeiro semestre reflete nosso comprometimento para manter a economia no estado em diversos setores, do comércio e serviços à indústria e construção civil. Nossos programas também garantem aos jovens a oportunidade de se profissionalizar e conseguir o tão sonhado primeiro emprego com carteira assinada. E os números mostram isso, o crescimento contínuo da criação de vagas em nosso estado”, destaca o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Além disso, o estado criou 24% do total de vagas com carteira assinada do país em junho, 27% do total no semestre e 27% em 12 meses. Assim, São Paulo se consolida como a unidade da Federação que tem maior saldo de vagas do país.

São Paulo – vagas criadas

Junho: 40.089 postos

40.089 postos Semestre: 349.904

349.904 Últimos 12 meses (de julho de 2024 a junho de 2025): 425.394

Setores com mais contratações

O setor de Serviços foi o responsável por criar o maior número de vagas de emprego em junho. Veja os setores com melhor desempenho:

Serviços: 23.013

Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas: 12.709

Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas: 9.109

Atividades Administrativas e Serviços Complementares: 8.294

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura: 6.378

Saúde Humana e Serviços Sociais: 6.341

Transporte, armazenagem e correio: 4.767

Alojamento e alimentação: 3.196

Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas: 2.404

Administração pública, defesa e seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais: 1.313

Atividades Financeiras, de Seguros e Serviços Relacionados: 1.252

Outros serviços: 1.027

Construção: 947

Informação e Comunicação: 684

Indústria geral: 642

Indústrias de Transformação: 483





Salário médio

Em junho, o estado de São Paulo teve o maior salário médio de admissão do país, de R$ 2.588,70, seguido por Distrito Federal (R$ 2.415,44), Santa Catarina (R$ 2.325,53) e Rio de Janeiro (R$ 2.320,55). No Brasil, o salário médio no período ficou em R$ 2.278,37. O Sudeste foi a região com maior valor no país (R$ 2.439,21). O aumento do salário em São Paulo foi de 1,35% em relação a maio e 1,05% em relação a junho de 2024.