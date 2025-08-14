Agosto Lilás: SP fomenta políticas de crédito para mulheres e incentivo ao empreendedorismo feminino





O Governo do Estado de São Paulo já liberou aproximadamente R$ 184 milhões em créditos para empresas lideradas por mulheres, fomentando a autonomia financeira da população feminina. Esta é uma das bases do enfrentamento da violência – foco da campanha Agosto Lilás e pilar do movimento SP por Todas, que engloba acesso à crédito, qualificação profissional e oportunidades.

O balanço é uma divulgação conjunta da Secretaria de Políticas para a Mulher e da Desenvolve SP, agência de fomento do Estado, que tem ampliado o acesso ao crédito para empreendedoras em todo o estado, contribuindo para romper ciclos de dependência e fortalecer trajetórias de liderança feminina. Paralelamente, a SP Mulher impulsiona a frente de qualificação profissional por meio da Carreta de Empreendedorismo, que circula pelos municípios levando cursos gratuitos de capacitação para quem quer começar ou aprimorar o seu próprio negócio.

LEIA TAMBÉM: Agosto Lilás: número de abrigos para mulheres vítimas de violência cresce quase 60% em SP

A Desenvolve SP atua nessa frente com a linha Desenvolve Mulher, voltada a micro, pequenas e médias empresas lideradas por mulheres. Os financiamentos chegam até R$ 10 milhões com condições facilitadas, taxas reduzidas, até 36 meses de carência e até 120 meses para pagamento. O objetivo é incentivar a expansão de negócios e projetos empreendedores femininos, com foco na geração de renda, empregabilidade e impacto local.

Um dos requisitos para se pedir o crédito dessa linha é que a empreendedora seja sócia administradora da empresa ou então que mais de 50% do capital social seja de mulheres. Os recursos já liberados permitiram a ampliação de academias, salões de beleza, ateliês, serviços de educação e alimentação, além de projetos voltados à sustentabilidade. A agência também apoia negócios sob liderança feminina que promovem inclusão social, qualificação de outras empreendedoras e iniciativas de impacto territorial.

“A missão da Desenvolve SP é democratizar o acesso ao crédito e nós olhamos com muito cuidado para o público feminino, que ainda tem um distanciamento muito grande do mercado financeiro. São taxas bem abaixo do mercado e prazos diferenciados, com linhas voltadas também para projetos de sustentabilidade e inovação. A agência está de portas abertas. Temos um time que dá todo apoio necessário”, afirma Ricardo Brito, diretor-presidente da Desenvolve SP.

Carreta do Empreendedorismo

A carreta da SP Mulher que leva cursos e qualificação profissional por todo o Estado, chega a Itapeva na próxima segunda-feira (18). Já percorreu 24 municípios desde seu início, em setembro de 2024, oferecendo suporte especializado a mulheres que desejavam iniciar ou expandir seus negócios. Em parceria com o Senac, o Senar e o Sebrae, a iniciativa proporciona uma série de cursos gratuitos voltados ao desenvolvimento de habilidades empreendedoras, com foco na capacitação das mulheres.

Em julho de 2025, a OSC Negra Sim passou a integrar o serviço dentro da carreta para potencializar as ações de orientação e encaminhamento à rede de serviços oferecidos pelo governo do Estado.

A presença dessa equipe multidisciplinar e composta por diferentes organizações garante que cada mulher receba exatamente o que precisa – seja um novo conhecimento, uma escuta qualificada, ou mesmo um incentivo para dar o primeiro passo. Só em 2025, esteve em Dracena, Andradina, Adamantina, Presidente Prudente, Assis, Marília, Lins, Ourinhos, Bauru, São José do Rio Preto, Fernandópolis, São José do Rio Pardo, Leme, Mogi Mirim, Piracicaba e Elias Fausto.

“A Carreta do Empreendedorismo reafirma nosso compromisso em promover a autonomia das mulheres. Sabemos que muitas vezes, elas acabam permanecendo em relacionamentos abusivos por não terem como sustentar a si mesmas e aos filhos sozinha. Incentivar o empreendedorismo é também ajudá-las a sair do ciclo da violência”, destaca a secretária de Políticas para a Mulher, Valéria Bolsonaro.

Agosto Lilás & SP por Todas

A conscientização pelo fim da violência contra a mulher é o foco do Agosto Lilás e um dos pilares do movimento SP por Todas, promovido pelo Governo do Estado de São Paulo para ampliar a visibilidade das políticas públicas para mulheres, bem como a rede de proteção, acolhimento e autonomia profissional e financeira para elas. Essas frentes estão nos pilares da gestão e incluem soluções como o lançamento do aplicativo SP Mulher Segura, que conecta a polícia de forma direta e ágil caso o agressor se aproxime; e a criação de novas salas da Delegacia da Defesa da Mulher 24 horas. Mais informações www.spportodas.sp.gov.br.

O lugar é delas

Segundo levantamento da FGV, com base em dados da PNAD Contínua do IBGE, no fim de 2024, 51,7% dos domicílios no Brasil eram liderados por mulheres, o equivalente a 41,3 milhões de lares no país, e a maioria delas vive em grandes metrópoles do sudeste.

Ações que visam facilitar o acesso ao crédito e a oportunidades de formação, emprego e renda, por exemplo, podem funcionar como um vetor adicional de proteção, à medida em que contribuem com os processos de fortalecimento individual e comunitário.

Com atuação em diversas regiões administrativas do Estado, os projetos do Governo de SP geram impacto social e territorial, fomentando redes de apoio, ampliando o alcance e a sustentabilidade dos resultados.

Sobre a Desenvolve SP

A Desenvolve SP é a agência de fomento do Estado de São Paulo. Vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, oferece crédito com condições facilitadas para empreendedores e gestores públicos que queiram investir em inovação, sustentabilidade, infraestrutura e expansão de negócios. Com foco no desenvolvimento regional e impacto social, a agência atua para ampliar o acesso a recursos e impulsionar o crescimento econômico de forma inclusiva e sustentável. Mais informações em www.desenvolvesp.com.br.