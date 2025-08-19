Prefeitura conclui reforma do Ecoponto Joga-Tralha Ponte Grande





A Prefeitura de Guarulhos finalizou nesta semana a reforma do Ecoponto Joga-Tralha Ponte Grande, localizado na alameda Leme Zamataro, 233, na Vila Zamataro. A obra, executada pela Subsecretaria de Gestão de Resíduos, teve como objetivo ampliar a segurança e oferecer mais conforto tanto aos munícipes quanto aos servidores.

Entre as melhorias realizadas estão a instalação de um novo telhado na edificação de apoio, a adequação do piso externo, a reestruturação da área de recebimento de recicláveis e a pintura completa do espaço. O projeto também contemplou revisão elétrica e hidráulica, além de outros serviços de manutenção.

Inaugurada em 2006, a unidade é uma das maiores da cidade e já demandava intervenções em sua infraestrutura. Durante o período das obras, o funcionamento do ecoponto não foi interrompido, mantendo o atendimento normal de segunda a sexta-feira, das 8h15 às 16h, e aos sábados, das 8h15 às 15h30.

O sistema

Os Ecopontos Joga-Tralha são áreas destinadas ao descarte voluntário de materiais recicláveis ou reaproveitáveis de uso exclusivo da população (não atendem empresas). Eles complementam outras ações da Prefeitura, como a coleta seletiva porta a porta e as operações do Cata-Tralha.

Nesses espaços, os moradores podem descartar principalmente resíduos da construção civil e de demolição (entulho), gesso, solo, móveis velhos, madeira e restos de poda, respeitando o limite de 1 m³ por pessoa/dia (cerca de 12 carrinhos de mão). Também são aceitos vidro, papelão, ferro, embalagens, latas, garrafas PET, jornais, revistas, papéis diversos, caixas de leite, pneus e equipamentos eletrônicos.

O descarte correto evita enchentes, riscos à saúde e contaminação ambiental. Após o recebimento, os materiais são destinados a empresas recicladoras do município.

A lista completa com os endereços de todos os ecopontos pode ser consultada em: www.guarulhos.sp.gov.br/ecoponto