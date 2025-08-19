Semana da Pessoa com Deficiência terá ações de conscientização no Centro e no Pimentas





A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão, realizará ações de conscientização e orientação sobre inclusão da pessoa com deficiência (PCD) em locais com grande concentração de pessoas para celebrar a Semana da Pessoa com Deficiência, que este ano tem como tema “Construindo uma Cidade Mais Inclusiva”.

Nesta quinta-feira (21), às 9h, a equipe da pasta estará no calçadão da rua Sete de Setembro, no Centro; na sexta-feira (22), às 15h, no Terminal de Ônibus Pimentas (estrada Presidente Juscelino Kubitscheck de Oliveira, 4.494), e na segunda-feira (25), às 15h, no calçadão da rua Sete de Setembro.

A proposta é levar informação e reflexão sobre os diversos tipos de deficiência, termos corretos que devem ser usados no cotidiano, os direitos das PCDs e serviços oferecidos pela pasta.

“A Semana da Pessoa com Deficiência é um convite para refletirmos sobre como cada atitude pode transformar a cidade em um espaço mais acessível. Informação gera consciência e consciência gera inclusão”, afirmou a subsecretária, Mayara Maia.

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão integra a Secretaria de Direitos Humanos.