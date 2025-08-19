Guarulhos tem representante na decisão da Taça das Favelas São Paulo





A representante guarulhense na Taça das Favelas São Paulo está na final. A Favela da 13, que conquistou o título da Taça das Favelas Guarulhos, agora chega à grande final da maior competição entre comunidades do país. No último sábado (16), a equipe protagonizou uma semifinal eletrizante contra a Favela Santa Clara, vencendo por 4 a 2 e colocando o nome de Guarulhos em destaque no cenário esportivo estadual.

A trajetória da cidade na competição tem sido marcante. A Taça das Favelas chegou a São Paulo em 2019, e desde então Guarulhos vem ganhando cada vez mais representatividade. Em 2022, a cidade sediou a sua primeira edição municipal.

Já em 2024, Guarulhos foi destaque ao disputar a final feminina da competição estadual, mostrando a força das mulheres da quebrada. Agora, em 2025, é a vez da Favela da 13 levar o masculino guarulhense à decisão.

O secretário de Esporte e Lazer, Marcos Lisboa, parabenizou a equipe. “É um orgulho ver Guarulhos ganhando destaque no esporte, principalmente em competições como essa, que ganham apoio do poder público. A Taça das Favelas é uma conquista não só esportiva, mas social também”, reforçou.

Decisão

A grande final da Taça das Favelas São Paulo, competição organizada pela CUFA e InFavela, está marcada para o dia 30 de agosto (sábado), na Arena Mercado Livre Pacaembu. Ainda sem horário divulgado.

Vale lembrar que a competição municipal tem organização da CUFA Guarulhos e realização do IMAQ (Instituto Movendo as Quebradas), com apoio da Prefeitura de Guarulhos e da Secretaria de Esportes e Lazer.