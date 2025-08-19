Atletas guarulhenses garantem medalhas no karatê e no atletismo





Na última semana, sexta-feira (15) e sábado (16), a cidade de Guarulhos foi muito bem representada por três atletas na etapa do Campeonato Brasileiro de Karatê, que foi realizado em Uberlândia, em Minas Gerais.

O grande destaque ficou para a categoria Júnior, na qual Ângela Merelly garantiu ouro no Kumite – +66 kg, e Gabriel de Sousa ficou com a prata no Kumite – +76 kg. Já na categoria cadete, Vitória Queiroz ficou com a medalha de prata. O técnico Raimundo Gomes de Almeida esteve ao lado dos atletas durante a competição

Com os resultados, os guarulhenses garantiram vaga para a etapa final da disputa, que acontecerá em outubro, em João Pessoa, na Paraíba.

Atletismo

Já pelo Campeonato Paulista Sub – 20 de Atletismo, que aconteceu neste final de semana, de sexta-feira (15) a domingo (17), no CNLCDA – CBAT em Bragança Paulista, o atleta de Guarulhos Eduardo Kenzo garantiu bronze no lançamento do martelo, com a marca de 48m71.

Sempre atendo à participação dos guarulhenses em todas as competições, o secretário de Esporte e Lazer, Marcos Lisboa, enalteceu mais esses resultados. “É motivo de muito orgulho acompanhar cada conquista. O esporte guarulhense cresce a cada dia, fruto de muita dedicação dos atletas, comissão técnica e incentivo da gestão para que o trabalho seja cada vez mais vencedor”.