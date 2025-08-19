Prefeitura inicia capacitação de novos agentes de trânsito

A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU) iniciou a formação dos novos agentes de transportes e trânsito nessa segunda-feira (18) na Escola de Mobilidade Urbana, localizada na Praça Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Vila Galvão. O curso é uma exigência da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), por meio da Portaria nº 966, que determina a capacitação dos profissionais responsáveis pelas atividades de fiscalização, operação e policiamento ostensivo de trânsito.

As aulas são ministradas por especialistas do Centro Educacional de Valorização do Trânsito (Cevat) e abordam os seguintes temas: Legislação de Trânsito, Língua Portuguesa, Legislação Aplicada, O papel educador do agente, Ética e Cidadania, Operação e Fiscalização, Psicologia Aplicada, Engenharia de Trânsito e Prática Operacional.

A abertura da capacitação contou com a presença do secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, João Araújo, que ressaltou a importância de os agentes participarem de formações contínuas. “Nosso município reconhece a necessidade de capacitar seus servidores, que, além de se manterem atualizados, oferecerão ao cidadão um serviço de melhor qualidade”, destacou.

Além do curso, os agentes participarão de atividades extracurriculares que abordarão temas como: Acessibilidade, Regulamento de Sanções e Multas (Resam), Tacógrafo, entre outros. A capacitação dos novos servidores será realizada até o dia 9 de outubro, totalizando 200 horas/aula.

Feira do Estudante

Como parte da formação, os novos agentes participaram entre os dias 14 e 15 de agosto, no Adamastor-Centro, da Feira do Estudante. Na ocasião, ao lado de educadores de trânsito, os servidores promoveram ações educativas como a experiência do uso de “óculos especial” que simula os efeitos do álcool, drogas e da sonolência ao volante.