Prefeitura realiza mais de 1,7 mil atendimentos pelo programa Saúde Toda Hora no último sábado





Por meio do funcionamento de quatro Unidades Básicas de Saúde (UBS) pelo programa Saúde Toda Hora, a Prefeitura de Guarulhos realizou 1.757 atendimentos de atenção primária no último sábado (16), das 8h às 16h, nas unidades Vila Barros, Belvedere, Nova Bonsucesso e Jurema.

Durante a mobilização foram realizadas 165 consultas médicas, 226 consultas de enfermagem e 153 coletas de exame Papanicolau, além da aplicação de 297 doses de vacinas, sendo 156 de rotina, 124 contra a gripe, 10 contra a dengue e sete contra a covid-19. Também foram identificadas 59 pessoas com sintomas respiratórios durante a busca ativa realizada pelas equipes de saúde.

A procura por testes rápidos aumentou significativamente, passando de 208 no sábado anterior para 347 nesta edição. Foram realizados 98 testes para HIV, 84 para sífilis, 81 para hepatite B e 84 para hepatite C. A testagem é gratuita, rápida e pode salvar vidas.

Além disso, o trabalho realizado nas unidades incluiu 262 atendimentos relacionados ao acompanhamento das condicionalidades do programa Bolsa Família e 168 atendimentos farmacêuticos. No campo da educação em saúde, 80 pessoas participaram das atividades promovidas nas salas de espera.

UBS abertas no próximo sábado

O programa Saúde Toda Hora continua no próximo sábado (23) com o funcionamento das UBS Tranquilidade, Novo Recreio, Haroldo Veloso e Nova Cidade, das 8h às 16h. Consultas médicas e o exame Papanicolau, os únicos serviços que devem ser marcados previamente, podem ser agendados presencialmente ou pelo aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek).