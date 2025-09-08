Ginástica acrobática de Guarulhos conquista o tetracampeonato paulista

No último fim de semana, a equipe guarulhense de ginástica acrobática se tornou tetracampeã estadual de Ginástica Acrobática, em competição realizada no Ginásio Bonifácio Cardoso, na Vila Tijuco, em Guarulhos.
Pela categoria pré-infantil, que abrange a faixa etária de 9 a 15 anos, a dupla Rafaela Mizuki e Lavinia Rangel foram campeãs na premiação duplas. Para completar, Giovanna Marcelino, Alicia Silva e Heloisa Freire garantiram o primeiro lugar no trio.
As meninas da categoria infantil, de 11 a 16 anos, também brilharam no trio, com mais um primeiro lugar para Guarulhos com as atletas Ana Clara Ribeiro, Emanuela Damasco e Heloisa Aquino
Mantendo o grande desempenho, na categoria júnior, de 13 a 19 anos, o trio formado por Karolyne Galizia, Geovanna Faria e Estela Fadel garantiram mais um ouro. Ainda nessa categoria o trio composto por Emilly Camargos, Geovanna Geraldeli e Stella Batista ficou com o bronze.
Finalmente na categoria adulto, nos trios acima de 13 anos, as campeãs foram Bianca Lopes, Bianca Couto e Valentina Amaral. Com os resultados, a equipe guarulhense garantiu 74,880 pontos e o tetracampeonato paulista (2022/2023/2024/2025).
Além da equipe de Guarulhos Acrorit, estiveram presentes Colégio Arbos, Colégio Nahim Ahmad, Prefeitura de Piracicaba e Academia Bia Lackner. A comissão técnica foi formada por Ana Zarantonelli, Juliana Zarantonelli, Gabriela Gomes e a psicóloga Priscila Almeida.