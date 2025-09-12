Olimpíada Colegial Guarulhense define campeões do futsal e do futebol





Nesta sexta-feira (11), o futsal e o futebol definiram seus campeões da Olimpíada Colegial Guarulhense, em disputas realizadas no Ginásio Fioravante Iervolino e no Estádio Cícero Miranda, respectivamente.

No futsal, o Colégio Marconi sagrou-se campeão no pré-mirim masculino, ao derrotar o Colégio Saint Germain por 2 a 0, no mirim masculino, batendo EE Marechal Carlos Machado Bitencourt pelo placar de 5 a 2, e no juvenil masculino, vencendo o Colégio Canadá por 4 a 0. No infantil masculino, EE Sebastião Walter Fusco derrotou EE Pastor João Nunes por 8 a 3 e conquistou o título.

No pré-mirim feminino, a EE Glauber Rocha venceu o Colégio Marconi por 3 a 0. No mirim feminino, o Colégio Saint Germain foi campeão ao bater o Colégio Presbiteriano de Guarulhos por 3 a 0. No infantil feminino, EE Maestro João Carlos Martins derrotou EE Carmina Mendes Seródio por 8 a 3. No juvenil feminino, a EE Professora Maria Aparecida Rodrigues foi campeã com uma goleada de 11 a 1 contra a EE Professor João Cavalheiro Salém.

O futebol encerrou sua competição no Estádio Cícero Miranda, no Lago dos Patos. No pré-mirim feminino, EE Glauber Rocha goleou EE Professor Arthur Marret por 10 a 0. O Colégio Parthenon Vila Augusta conquistou o título no mirim masculino (5 a 3 contra EE Professor Arthur Marret) e no infantil masculino (2 a 0 contra EE Professora Maria Aparecida Rodrigues). No juvenil masculino, EE Professora Hilda Prates Gallo venceu o Colégio Marconi por 1 a 0.

No pré-mirim masculino, o Colégio Marconi bateu o Colégio Parthenon Vila Augusta por 6 a 0. Já no mirim feminino, a EE Professor Arthur Marret foi campeã ao vencer EE Professor Mário Bombassei Filho por 1 a 0.