Aulão na UBS Paraventi contribui par a saúde mental e envelhecimento ativo





Todas as quintas-feiras, às 8h, um grupo de usuárias da Unidade Básica de Saúde (UBS) Paraventi se reúne para participar da aula de atividade física realizada na quadra ao lado. Porém, nesta quinta-feira (18), o encontro ganhou um significado especial: a atividade foi dedicada à sensibilização para o Setembro Amarelo, campanha de promoção da saúde mental, e para o Setembro Verde, que valoriza a pessoa idosa e incentiva o envelhecimento ativo. As participantes realizaram exercícios dinâmicos e adaptados durante um circuito no qual trabalharam força, equilíbrio e alongamento, reforçando a importância da prática regular de atividade física para o bem-estar físico e emocional.

A aula foi conduzida pela educadora física Aline Freitas, integrante da equipe multiprofissional das UBS Paraventi, Vila Fátima e Parque Cecap, que acredita que o exercício vai muito além do fortalecimento do corpo. A atividade ajuda a tirar o idoso do isolamento, promove interação social e libera neurotransmissores como dopamina e serotonina, que estão ligados ao vigor físico e ao bom humor, além de estimular a neuroplasticidade, essencial para manter a função cerebral ativa em uma fase da vida em que há tendência de declínio cognitivo.

Essa ação atrai muitas alunas que procuram as aulas não apenas para manter a saúde física, mas também como apoio emocional para lidar com perdas e cuidar da saúde mental. Entre elas está Maria Aparecida Soares Pereira de Andrade, 62 anos, que já enfrentou a depressão. Ela tem artrose e começou a frequentar as aulas por recomendação médica e se sente muito bem atualmente. Além da atividade física há também as interações sociais.

Na UBS Paraventi, as aulas ocorrem todas as quintas-feiras, das 8h às 9h30, promovendo encontros que incentivam o convívio social, a prática regular de exercícios e o cuidado integral com a saúde. As atividades são gratuitas e abertas à população e antes de ingressar no grupo, todas passam por avaliação médica, garantindo que as atividades sejam seguras e adequadas para cada uma. Quem não mora na região também pode participar, basta procurar a UBS mais próxima de casa para se informar sobre a oferta de atividades físicas.