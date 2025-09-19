Pedestres participam de ação sobre educação no trânsito no calçadão da rua Dom Pedro II





Aproximadamente 100 pedestres participaram da ação educativa promovida pela Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), no calçadão da rua Dom Pedro II, nesta sexta-feira (19). O principal centro comercial da cidade foi palco do início da programação da Semana Nacional de Trânsito 2025, com uma experiência social que simulou a visão de um condutor sob efeito de bebidas alcoólicas, sonolência, drogas e medicamentos.

Os pedestres que aceitaram participar da atividade escolheram os óculos que iriam utilizar e, em seguida, caminharam em um pequeno circuito montado no calçadão. Durante a atividade, não podiam esbarrar nos cones e nem pisar na área que representava um gramado.

O motociclista Josias da Silva Carlos escolheu os óculos que simulavam o uso de drogas e contou que a vivência o fez refletir sobre a responsabilidade de quem está dirigindo. Ele acredita que a ação proporciona conscientização e também a certeza de que misturar bebidas e drogas com direção de veículos é algo que jamais deve acontecer.

Além da experiência com os óculos especiais, foram distribuídos panfletos com orientações e uma grande mão feita em papelão com os dizeres: “Atenção! Respeite a faixa”.

A ação educativa integra a programação da Semana Nacional de Trânsito 2025, que segue até o próximo dia 25, e conta com a parceria do Detran-SP e do Sest/Senat. Neste ano, a campanha tem como tema: “Desacelere. Seu bem maior é a vida”.