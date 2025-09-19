Guarulhos encerra 2º Congresso de Residências Médicas com dois dias de atividades





Nesta sexta-feira (19), a Prefeitura de Guarulhos encerrou o 2º Congresso da Residência Médica e Multiprofissional, iniciado na quinta-feira (18). O evento reuniu cerca de 700 profissionais de saúde, gestores e residentes em dois dias de debates e atividades práticas. O encontro ocorreu no CME Adamastor.

A abertura oficial foi marcada por uma mesa solene e pela apresentação da Banda CAPS. Ao longo da quinta-feira, os participantes acompanharam palestras e debates sobre temas como integração, território e cuidado, dispositivos de cuidado no SUS, atendimentos de urgência na atenção primária, cuidados em saúde da pessoa com deficiência e atendimento multiprofissional no acidente vascular encefálico.

No segundo dia, o congresso abordou a saúde do adolescente, programas de residência médica e multiprofissional, cuidados no pré e pós-operatório, desafios no cuidado territorial em saúde mental e prevenção de acidentes domésticos. Um dos destaques foi a apresentação de oito trabalhos científicos selecionados para o evento.

Os participantes tiveram a oportunidade de conhecer experiências inovadoras desenvolvidas no município, envolvendo integração de cuidados, práticas multiprofissionais e estratégias de fortalecimento da rede de atenção à saúde. A comissão avaliadora destacou a qualidade técnica e a relevância social das pesquisas, que refletem o compromisso dos residentes em aprimorar o SUS e oferecer um cuidado cada vez mais humanizado à população.

Além das discussões teóricas, o evento proporcionou um espaço de troca de experiências entre profissionais de diferentes áreas, fortalecendo a integração das equipes e a formação de especialistas comprometidos com a melhoria da saúde pública no município.