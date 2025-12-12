Detran-SP acelera implantação de novas regras para a emissão de CNH







O Detran-SP iniciou uma implementação imediata da reestruturação nacional do processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O foco é o benefício direto do condutor para reduzir custos, simplificar etapas burocráticas e manter São Paulo na liderança nacional em eficiência e menores taxas de emissão.

Antecipando-se à publicação das novas normas federais – Resolução Contran nº 1.020/2025 e Medida Provisória nº 1.327/2025 -, o departamento já havia desenhado o planejamento técnico necessário. Agora, com a definição legal, a autarquia executa as adaptações de forma acelerada, priorizando o que impacta o bolso do cidadão: o fim de etapas desnecessárias e a revisão de fluxos.

“Para o cidadão, a mensagem é direta: a CNH em São Paulo ficará mais simples e mais barata. Embora as mudanças exijam ajustes profundos nos sistemas, nós nos antecipamos e já estamos organizando as entregas para que a economia chegue primeiro ao bolso das pessoas. Faremos tudo com máxima brevidade”, afirma Talita Rodrigues, Diretora de Habilitação e Condutores do Detran-SP.

A diretriz de agilidade do Detran-SP atende ao exigido pela Deliberação CETRAN-SP nº 10, de 10 de dezembro de 2025. O documento do Conselho Estadual de Trânsito determina o prazo máximo de 180 dias para a execução das adaptações, mas o Detran-SP trabalha com um cronograma agressivo para concluir a transição muito antes desse limite, acelerando a entrega de resultados ao cidadão paulista.

Transparência e previsibilidade

Para garantir que a população acompanhe cada passo, será lançada a página oficial CNH Paulista. O canal reunirá o cronograma de implementação, servindo como fonte segura de orientação sobre o andamento das mudanças.

A reforma federal alterou todo o ecossistema da habilitação – da formação e exames à integração de bases nacionais. Trata-se de uma operação complexa que está sendo executada com precisão para evitar interrupções.

“Entregaremos o novo modelo em etapas. A prioridade zero é concluir os ajustes que reduzem custos. Cada avanço será comunicado, garantindo previsibilidade para todos”, reforça a diretora.

Continuidade dos serviços

O Detran-SP destaca que, durante o período de transição, não haverá suspensão de atividades. Os serviços de habilitação funcionam normalmente e as melhorias serão incorporadas de forma contínua e automática ao sistema.