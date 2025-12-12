Casas da Mulher realizarão oficinas de corte de frutas para festas de fim de ano







A Subsecretaria de Políticas para as Mulheres irá realizar oficinas gratuitas de corte de frutas para decoração, muito utilizada nas festas de fim de ano. Interessadas devem se inscrever pelo telefone (11) 2480-1060.

Na terça-feira (16), às 14h, a Casa da Mulher Guarullhense Bom Clima I receberá a atividade. Já na quarta-feira (17), às 9h, a oficina acontecerá na unidade Vila Galvão do equipamento, e à tarde, a partir das 14h, ela será realizada na Casa da Mulher Haroldo Veloso III.

A iniciativa da pasta, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, visa ao acolhimento, socialização e bem-estar das assistidas. Os endereços das unidades podem ser consultados no link https://www.guarulhos.sp.gov.br/casa-da-mulher-guarulhense .