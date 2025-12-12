Governo de SP convoca população para doar sangue antes das festas de fim de ano







O Governo de São Paulo convoca toda a população para doar sangue antes das festas de fim de ano. Nesse período, a demanda por transfusões costuma aumentar, enquanto o número de doações diminui. Atualmente, o estoque do tipo O- encontra-se em nível crítico, mas os tipos sanguíneos são bem-vindos.

O Estado conta com seis hemocentros e 48 pontos de coleta distribuídos por todo o território paulista. Para facilitar o acesso da população, o Governo de São Paulo disponibiliza no aplicativo do Poupatempo SP.GOV.BR uma ferramenta que permite localizar o hemocentro mais próximo.

A iniciativa do programa de Saúde Digital da SES é gratuita, disponível para Android e iOS, e facilita a busca pelo ponto de coleta mais próximo para doação de sangue total, plaquetas, medula óssea e outros. A listagem dos locais traz o endereço e contato de cada posto.

Requisitos básicos para doação

Boas condições de saúde;

Ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos;

Pesar no mínimo 50kg;

Estar descansado;

Estar alimentado (sem alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem o procedimento);

Apresentar documento original com foto recente.

Principais impedimentos temporários

Resfriado (aguardar 7 dias após desaparecimento dos sintomas);

Gravidez;

Amamentação;

Ingestão de bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação;

Situações nas quais há maior risco de adquirir doenças sexualmente transmissíveis;

Exames endoscópicos, extração dentária e cirurgias com anestesia geral;

Vacinas (Após 48 horas da vacina da gripe e 1 mês após vacina da dengue. Para demais vacinas, consultar o hemonúcleo).

Principais impedimentos definitivos

Evidência clínica ou laboratorial de doenças infecciosas transmissíveis pelo sangue, como Hepatites B e C, HIV e Doença de Chagas; Uso de drogas ilícitas injetáveis.