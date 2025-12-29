Passagem de metrô e trem terá aumento de 5,40 a partir de 6 de janeiro







O governo do Estado de São Paulo anunciou nesta segunda (29) o reajuste da tarifa básica do sistema metroferroviário da Região Metropolitana. A partir do dia 6 de janeiro, o valor da passagem do metrô, dos trens da CPTM e das linhas operadas pela ViaMobilidade passará de R$ 5,20 para R$ 5,40.

O aumento representa uma alta de 3,85%, percentual inferior à inflação acumulada no período. De acordo com o IPC-Fipe, a inflação estimada é de 4,46%, enquanto o IPCA, medido pelo IBGE, registra cerca de 4,5% nos últimos 12 meses até novembro.

Segundo o governo paulista, todas as gratuidades atualmente em vigor serão mantidas ao longo de 2025. A gestão estadual informou que o reajuste foi definido após análise dos custos operacionais do sistema, que vêm apresentando crescimento contínuo.

Entre as principais despesas apontadas estão gastos com energia elétrica, manutenção da frota, conservação da infraestrutura e folha de pagamento. A administração estadual afirma que a atualização tarifária tem como objetivo assegurar a eficiência, a segurança e a qualidade do serviço oferecido à população.

O governo também destacou que os recursos arrecadados com o aumento serão totalmente reinvestidos em projetos de modernização e expansão da mobilidade urbana. Atualmente, sete obras estão em andamento no sistema de transporte sobre trilhos, com investimentos que somam R$ 57 bilhões.

A autorização para o reajuste foi encaminhada à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) pelo governador em exercício, Felício Ramuth (PSD). A decisão foi tomada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) antes do início de sua licença de fim de ano, que ocorre entre 26 de dezembro e 11 de janeiro.