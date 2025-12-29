Helicóptero cai na Rodovia Presidente Dutra e atinge carreta







Um helicóptero da TV Bandeirantes caiu enquanto realizava um pouso de emergência, em Guarulhos, no fim da tarde desta segunda-feira (29), gerando grande mobilização de equipes de emergência. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, três pessoas estavam a bordo da aeronave e conseguiram sobreviver ao acidente. Uma delas sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento médico no local antes de ser encaminhada a uma unidade de saúde.

O acidente ocorreu na avenida Educador Paulo Freire, nas proximidades da rodovia Presidente Dutra, principal ligação entre São Paulo e Rio de Janeiro. De acordo com relatos, o helicóptero colidiu com uma carreta que trafegava pela via, mas não houve registro de vítimas entre os ocupantes do veículo.