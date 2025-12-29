Prefeitura de Guarulhos entrega acesso da rua José Sarraceni e facilita tráfego de motoristas para a Via Dutra







A Prefeitura de Guarulhos entregou um novo acesso para quem deseja acessar a rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo. Trata-se da rua José Sarraceni, no Itapegica. A abertura da via contempla diversos pedidos de motoristas e da população.

No local foi promovida a remoção do canteiro central entre a rua José Sarraceni e a rua Engenheiro Camilo Olivetti, o que proporcionou a abertura de uma nova passagem para os veículos.

De acordo com o projeto, uma curva entre a rua Engenheiro Camilo Olivetti e a rua José Sarraceni também precisou ser readequada, sanando um problema antigo: a passagem de ônibus e caminhões por cima de uma boca de lobo, cujas tampas ficavam constantemente danificadas.

Com isso, o motorista que trafega pela avenida Carlos Ferreira Endres vai contar com uma nova opção de acesso à Via Dutra, em razão da intervenção que deve aliviar o trânsito da avenida Guarulhos, no sentido Ponte Grande, já que os veículos deverão seguir até a rodovia Fernão Dias para realizar o retorno.

O projeto que viabilizou a reabertura foi concebido pela Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) e executado pela Secretaria de Administrações Regionais (SAR), por meio do Departamento de Manutenções Viárias e Drenagem (DMVD).