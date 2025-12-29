Guaru Center anuncia novo endereço e inicia nova fase no Centro de Guarulhos

Reconhecido como um dos restaurantes mais antigos e tradicionais de Guarulhos, o Guaru Center Restaurante anunciou oficialmente a mudança de endereço, marcando o início de uma nova etapa em sua história. Fundado em 1972, o estabelecimento soma quase cinco décadas de atuação e construiu uma trajetória baseada na tradição, na qualidade dos pratos e no atendimento que conquistou gerações de clientes na cidade.

O novo endereço será na Avenida Antonio de Souza, nº 299, no Centro de Guarulhos, em frente ao Mercado Assaí, no mesmo imóvel onde funcionava a antiga Casa da Esfiha. A mudança representa um passo importante para a modernização do espaço, que foi planejado para oferecer mais conforto, acessibilidade e um ambiente ainda mais acolhedor ao público, sem abrir mão da identidade que tornou o Guaru Center uma referência gastronômica local.

Segundo a administração, o novo espaço permitirá uma melhor experiência aos clientes, tanto no atendimento quanto na estrutura, acompanhando as necessidades atuais sem perder as características que marcaram a história do restaurante ao longo dos anos. As obras e ajustes finais estão em andamento, e o local já se encontra em fase avançada de preparação.

A expectativa é que a inauguração ocorra em fevereiro de 2026, quando o Guaru Center deverá reabrir as portas para receber antigos frequentadores e também novos clientes, dando continuidade a uma história que atravessa gerações e permanece como parte da memória gastronômica de Guarulhos.