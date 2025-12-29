GCM de Guarulhos prende oito criminosos e preserva sossego da população nas festas de fim de ano







A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos preservou a segurança e o sossego da população durante as festas de fim de ano com uma série de ações decorrentes da Operação Ordem e Paz.

Entre a noite de terça-feira (23) e sexta-feira (26), os agentes da GCM desenvolveram diversas ações pela cidade, com o objetivo de trazer maior segurança aos moradores e comerciantes dos bairros. Oito criminosos foram presos, sendo dois no tráfico de entorpecentes, um por roubo, dois homens por violência doméstica e três por crime de trânsito e embriaguez ao volante.

Durante averiguação, 35 veículos apresentaram irregularidades, como escapamentos adulterados e emplacamentos suprimidos, causando perturbação do sossego, direção perigosa e risco iminente de acidentes com pedestres. Em um deles, o motorista cumpria pena e estava de saída temporária de fim de ano, o qual ficou à disposição da Justiça. Os veículos foram autuados e removidos ao pátio de recolhimento.

As ações da GCM continuarão nas festas de fim de ano, pois a população tem acionado a Central 153 com reclamações contra a perturbação do sossego.