Prefeitura de Guarulhos divulga como será o funcionamento dos serviços municipais durante o Ano Novo







A Prefeitura de Guarulhos divulga o esquema especial de funcionamento dos serviços municipais durante o feriado de Ano Novo. Em razão do ponto facultativo na quarta-feira (31), do feriado de Ano Novo na quinta-feira (1) e do ponto facultativo na sexta-feira (2), a maior parte das repartições públicas permanece fechada, com retomada do atendimento normal apenas na segunda-feira seguinte. Durante esse período, apenas os serviços considerados essenciais funcionam em regime de plantão.

De acordo com a administração municipal, a Rede Fácil, escolas, creches, CEUs, CEMEAR, Adamastor, Unidades Básicas de Saúde (UBSs), CAPS, CRAS, bibliotecas e o Procon permanecem fechados entre os dias 31 de dezembro e 2 de janeiro, assim como no sábado (3) e domingo (4). Já os Prontos Atendimentos (PAs), hospitais e UPAs funcionam normalmente em sistema de plantão para garantir o atendimento à população.

Os serviços urbanos também operam com mudanças. A coleta de lixo e a coleta seletiva funcionam normalmente na quarta-feira (31), sexta-feira (2) e sábado (3), mas não ocorrem na quinta-feira (1º) e no domingo (4). A operação Cata-Tralha não acontece nos dias 31, 1º e 2, sendo retomada no sábado (3) e domingo (4). As feiras livres funcionam normalmente, com exceção da quinta-feira (1º), quando não há feira. Já as feiras orgânicas não funcionam nos dias 31, 1º, 2 e 4, ocorrendo apenas no sábado (3).

Os ecopontos permanecem fechados na quarta-feira (31) e na quinta-feira (1º). Na sexta-feira (2) e no domingo (4), apenas alguns ecopontos operam em horário especial, enquanto no sábado (3) o funcionamento é normal. Os parques municipais permanecem fechados nos dias 31 e 1º, com exceção do Bosque Maia, e reabrem a partir de sexta-feira (2). O Zoológico Municipal fica fechado nos dias 31 e 1º e abre normalmente de sexta a domingo. A Zona Azul opera normalmente na quarta, sexta e sábado, fica liberada na quinta-feira (1º) e no domingo (4). O serviço Pet Eterno funciona normalmente durante todo o período.