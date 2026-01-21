Encontro do povo indígena Pankararu acontece no próximo dia 31 na Cidade Soberana

Os indígenas da etnia Pankararu que vivem em contexto urbano, em Guarulhos, realizarão o seu primeiro encontro com um jantar no próximo dia 31 (sábado), às 18h, à avenida Minas Gerais, 249, na Cidade Soberana. O objetivo da ação, que acontece em parceria com o Instituto Social Lar de Alice, é promover a integração do grupo e dar visibilidade à etnia.

No local haverá palestras, imagens e apresentação do Toré – o ritual sagrado com dança e cantos. Os participantes poderão também degustar frutas, bolos (mandioca, milho e fubá), caldo de mandioca, bebidas (garapa de rapadura, sucos de murici e tamarindo) e comidas típicas como pirão, tapioca na palha de banana, farofa de cuscuz, entre outras. Exposição de artesanato completam o encontro que é organizado pela liderança Rosa Pankararu.

O evento conta com o apoio da Subsecretaria da Igualdade Racial, integrante da Secretaria de Direitos Humanos.