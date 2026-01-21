Jovem de 15 anos sofre abuso sexual cometido por amigo da família no Cocaia

Uma adolescente de 15 anos foi vítima de abuso sexual em Guarulhos, e o principal suspeito é o marido de uma amiga da mãe. Segundo o boletim de ocorrência, o homem ofereceu carona à jovem, que saía da casa do pai para retornar à residência da mãe.

Durante o trajeto, o suspeito teria parado o veículo em uma via pública no bairro Cocaia, onde o crime ocorreu. Após o episódio, ele deixou a adolescente em casa e foi embora. A vítima contou o que aconteceu à mãe durante a madrugada, e o caso, que ocorreu na noite de domingo (18), foi registrado no 6º Distrito Policial de Guarulhos, que apura os fatos.