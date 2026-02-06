Sindicalismo amplia divulgação dos ganhos com a isenção do Imposto de Renda

Dirigentes de centrais e outras entidades sindicais iniciaram, nesta quarta-feira (4), panfletagens em estações do Metrô e da CPTM, na capital paulista. A ação tem como objetivo ampliar o acesso às informações sobre a isenção do Imposto de Renda (IR) para trabalhadores que recebem até R$ 5 mil por mês, além de reforçar o papel da organização sindical na conquista e defesa de direitos.

Na estação Brás, em São Paulo, os diretores Célio Malta e José João da Silva (Jau), do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região, acompanhados do assessor Valdir Planas, distribuíram materiais informativos aos usuários do transporte público. Os panfletos detalham as novas regras do IR e destacam os impactos positivos da medida na renda mensal dos trabalhadores.

Segundo o diretor Jau, a iniciativa busca dialogar diretamente com a população, levando informação clara e acessível sobre um tema que afeta milhões de brasileiros. “A mobilização também evidencia o papel das centrais e dos sindicatos na luta por políticas públicas que promovam justiça social e valorizem a renda do trabalho”, afirmou.

A atividade faz parte de uma agenda nacional das centrais sindicais e demais entidades, com ações em locais de grande circulação, com o objetivo de ampliar o alcance das informações e fortalecer a consciência coletiva sobre os direitos da classe trabalhadora.

Como exemplo, na base metalúrgica de Guarulhos, um trabalhador com renda mensal de R$ 5 mil poderá economizar, ao longo de um ano, R$ 4.170,82 com a isenção do Imposto de Renda concedida pelo governo federal.