Prefeitura entrega novo CAPS e amplia cuidados com a saúde mental em Guarulhos

A Prefeitura de Guarulhos entregou nesta sexta-feira (6) a nova sede do Centro de Atenção Psicossocial II (CAPS II) Dr. Osório César. Localizada na região central, a unidade substitui a antiga estrutura de 2001 e passa a oferecer um espaço moderno, acessível e ampliado. Com a nova infraestrutura, o serviço dobra sua capacidade de assistência, saltando de 1.500 para 3.000 atendimentos mensais, o que garante o suporte a uma média de 120 pessoas atendidas diariamente.

O serviço é a principal referência do município no cuidado contínuo de adultos com transtornos mentais graves e persistentes. O foco da unidade é a reabilitação psicossocial e a inclusão social, buscando reduzir internações psiquiátricas por meio de um acompanhamento humanizado realizado por equipes multiprofissionais.

Planejado para unir conforto e eficiência tecnológica, o novo prédio conta com 11 salas de atendimento, sendo três para consultórios médicos, quatro para atendimento individual e quatro salas multiprofissionais. A unidade dispõe ainda de sala de enfermagem, sala de observação e três ambientes exclusivos para oficinas terapêuticas.

Buscando a humanização do atendimento, todos os ambientes são climatizados e o serviço foi totalmente informatizado com a implementação do prontuário eletrônico. A acessibilidade é um ponto central do projeto, que conta com elevadores e banheiros adaptados para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Com a nova sede, o CAPS II amplia sua grade de atividades terapêuticas, essenciais para o desenvolvimento dos projetos terapêuticos individuais. Os usuários terão acesso a oficinas de culinária, costura, marcenaria, mosaico, estética, horta, educação física, bijuterias, crochê, entre outras. Estas atividades são fundamentais para estimular a autonomia, a socialização e a melhoria da qualidade de vida dos pacientes.

A inauguração reforça o compromisso da Prefeitura com o fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) em Guarulhos.

Serviço:

Nova sede do CAPS II Dr. Osório César

Atendimento: segunda a sexta-feira, das 7h às 19h

Endereço: Rua Silvio Barbosa, 330 – Centro, Guarulhos