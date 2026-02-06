Perseguição policial com apoio do Águia termina em pr1são no Pimentas

Uma intensa perseguição policial mobilizou equipes da Polícia Militar na manhã desta sexta-feira (6) entre os municípios de Itaquaquecetuba e Guarulhos. Segundo informações do portal Cumbica e Região, a ação contou com o apoio do helicóptero Águia, que acompanhou toda a movimentação aérea durante a fuga do suspeito.

O suspeito conduzia um veículo furtado em Itaquaquecetuba quando foi abordado por uma viatura da PM. Ao desobedecer a ordem de parada, ele iniciou a fuga, percorreu várias vias da cidade e seguiu em alta velocidade em direção a Guarulhos, o que exigiu reforço policial.

Já em Guarulhos, ele perdeu o controle do carro e bateu na rua dos Médicos, no bairro dos Pimentas. Após a colisão, tentou escapar a pé, mas foi alcançado e detido pelos policiais. A ocorrência foi registrada no 4º Distrito Policial de Guarulhos, onde o veículo será devolvido ao proprietário e o indivíduo permaneceu à disposição da Justiça.