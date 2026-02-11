Guarulhos é uma das 10 melhores cidades no ranking do Infosiga-SP de trânsito seguro em 2025

Guarulhos obteve recordes nos índices de segurança no trânsito em 2025. Com ações efetivas da Prefeitura, por meio da Semob (Secretaria de Mobilidade Urbana), o município derrubou a taxa de mortes de pedestres para o menor patamar desde 2015, primeiro ano com dados divulgados pelo Detran-SP, e é uma das 10 melhores cidades no ranking do tráfego seguro no estado de São Paulo.

De acordo com levantamento do sistema Infosiga-SP, do Governo do Estado de São Paulo, Guarulhos consolidou redução de 38,6% no total de óbitos de pedestres, grupo mais vulnerável no sistema de tráfego urbano, na comparação entre os anos de 2024 e 2025.

No mesmo período, Guarulhos também reduziu a taxa de mortalidade em vias municipais e subiu no ranking de cidades com melhor segurança no trânsito. Em 2025, com a atuação intensa e eficaz da Prefeitura na gestão da segunda maior malha viária do estado, Guarulhos terminou o ano entre as 10 cidades mais seguras para pedestres e motoristas.

A queda expressiva decorre de ações como: readequação de ruas e avenidas para melhorar a circulação e reduzir pontos críticos; a inauguração da central de monitoramento SmartMob; campanhas de prevenção e blitz educativas coordenadas pela Escola de Mobilidade Urbana; e atividades da Semana Nacional de Trânsito, em setembro, com o lema “Desacelere. Seu bem maior é a vida”.

No último ano, Guarulhos recebeu pela primeira vez o Prêmio Destaques Maio Amarelo 2025, na categoria Ações do Poder Público – Municípios, e passou a integrar a Rede Laço Amarelo, iniciativa do Observatório Nacional de Segurança Viária que visa a fomentar a cultura da segurança no trânsito e apoiar a criação de políticas públicas com impacto social duradouro.

O trânsito seguro continuará sendo prioridade na atual gestão da Prefeitura de Guarulhos em 2026, com mais ações de conscientização para motoristas e pedestres e gestão inteligente do tráfego nas vias urbanas.