Serviços públicos municipais terão funcionamento diferenciado no Carnaval em Guarulhos

A Prefeitura de Guarulhos divulgou o esquema especial de funcionamento dos serviços públicos municipais durante o feriado de Carnaval 2026, entre sábado (14) e quarta-feira (18). Nesse período, repartições administrativas como a Rede Fácil, escolas, creches, UBS, CAPS, CRAS, bibliotecas e o Procon permanecem fechadas.

Na área da saúde, os Prontos Atendimentos, hospitais e UPAs funcionam normalmente todos os dias. Os CEUs seguem abertos das 8h às 17h, enquanto o Cemear abre no sábado, segunda, terça e quarta, fechando no domingo. O Adamastor terá horários diferenciados, com funcionamento no sábado das 7h às 22h e, nos dias 15, 17 e 18, das 8h às 17h.

As feiras livres funcionam normalmente no sábado, domingo, terça e quarta, sem atividade na segunda-feira. As feiras orgânicas ocorrem apenas no sábado. A coleta de lixo e a coleta seletiva acontecem normalmente, com exceção do domingo, quando não há serviço. A Zona Azul segue normal, com liberação no domingo.

Os ecopontos funcionam com horários e quantidades diferenciadas: no domingo, nove unidades estarão abertas; de segunda a quarta, 24 ecopontos operam normalmente. Parques municipais, o Zoológico e o serviço Pet Eterno permanecem abertos durante todo o feriado.