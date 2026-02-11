Prefeitura apoia amistoso internacional de futebol de amputados no Bosque Maia

No último sábado (7), o Igafel- Guarulhos Futebol de Amputados, entidade parceira da Prefeitura de Guarulhos por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, realizou no Bosque Maia um jogo amistoso internacional com a equipe chilena do Condores FC.

A iniciativa pioneira em território nacional marca a mudança de planejamento da equipe que representa a cidade em competições da modalidade. Com apoio da Secretaria de Esportes e Lazer, o Igafel irá disputar a divisão de elite da modalidade no mês de junho na cidade de Goiânia-GO.

O secretário de Esportes e Lazer, Ticiano Neves, falou sobre a iniciativa da pasta. “Estamos felizes em poder apoiar essa iniciativa e incentivar a prática do esporte na cidade. Isso fortalece e desenvolve cada vez mais a modalidade em Guarulhos”.