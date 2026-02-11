Vôlei feminino realiza seletiva para categorias sub-13 e sub-17

A Aprov/Guarulhos fará seletiva de vôlei feminino sub-13 e sub-17. A primeira etapa será de forma online, através de análise do cadastro. A iniciativa tem por objetivo montar uma equipe para a temporada 2026 com meninas nascidas em 2010, 2011, 2014 e 2015.

As interessadas devem realizar a inscrição por meio do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5V7D-iJQIW61nF7nYiquOtAx7DMzymIbps2n6gtUk1sateA/viewform?usp=header. As aprovadas serão contatadas e convocadas para a prova prática. As inscrições seguem até o dia 20 de fevereiro.

A Aprov/Guarulhos é uma entidade parceira da Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, e tem desenvolvido um grande trabalho em prol da modalidade.

O secretário de Esportes e Lazer, Ticiano Neves, falou sobre mais essa ação que conta com o apoio de sua pasta. “Essa é a oportunidade para fazer parte de uma das equipes que representam a cidade. Estamos felizes em poder anunciar essa seletiva e incentivar a prática esportiva na cidade”.