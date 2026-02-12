Prefeito Lucas Sanches assina contrato histórico de R$ 75 milhões para projetos urbanos em Guarulhos

O prefeito de Guarulhos, Lucas Sanches, conquistou um avanço histórico para o desenvolvimento da cidade. Nesta quinta-feira (12), foram assinados convênios entre Prefeitura e Governo do Estado para obras de modernização e requalificação urbana em todas as regiões do município, em um investimento de aproximadamente R$ 75 milhões.

A cerimônia que marcou a assinatura do prefeito Lucas Sanches, ao lado do governador Tarcísio de Freitas e do presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), deputado André do Prado, foi realizada na comunidade Anita Garibaldi, um dos 17 bairros que receberão as melhorias previstas no acordo. Ao todo, cerca de 600 mil pessoas serão beneficiadas na cidade.

O primeiro contrato contempla obras de pavimentação e recapeamento de vias, drenagem e contenção de encostas, além da construção de guias e sarjetas, em ruas do Jardim Santa Paula, Anita Garibaldi e Jardim Ponte Alta I. No segundo acordo, os recursos são destinados a serviços de contenção de encostas, com a construção ou reforma de muros de arrimo, nos bairros Jardim Monte Alegre, Parque Mikail, Jardim Palmira, Taboão e Jardim Paraíso.

O terceiro convênio inclui obras de pavimentação asfáltica, recapeamento e construção de guias e sarjetas nas seguintes localidades: Água Azul, Invernada, Bonsucesso, Jardim Ponte Alta I, Cabuçu, Cumbica, Pimentas, São João, Vila Rio e Jardim Santa Clara.

Tudo isso só foi possível por meio da articulação do presidente da Alesp, o deputado André do Prado para que os recursos pudessem ter prioridade. Sendo assim, agora possibilitam nessas regiões a valorização imobiliária, promovem integração entre bairros e corredores logísticos, fortalecem o sistema de mobilidade urbana e asseguram a circulação de pessoas, mercadorias e serviços com maior eficiência.

A pavimentação adequada, aliada à infraestrutura de drenagem e sinalização, contribui significativamente para a fluidez do transporte coletivo e para a redução de tempos de deslocamento e de acidentes. Além disso, há redução de custos de manutenção veicular, menor desgaste da malha viária, otimização dos recursos públicos e ampliação do acesso da população a serviços essenciais, como educação, saúde e segurança.

A parceria entre o governo do Estado de São Paulo e a prefeitura de Guarulhos irá proporcionar ainda mais qualidade de vida e melhores condições de segurança aos guarulhenses, reafirmando o compromisso da atual gestão com o desenvolvimento urbano sustentável, o bem-estar da população e a modernização da infraestrutura viária.