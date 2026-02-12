Univesp Guarulhos realiza vestibular para cursos gratuitos de computação e de negócios e produção

O Polo Guarulhos da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), vinculada à Prefeitura por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI), recebe até dia 11 de março inscrições para o vestibular com 84 vagas divididas entre os cursos gratuitos nas áreas de computação e de negócios e produção.

Em outros polos da Univesp são oferecidos dez cursos gratuitos: Letras, Matemática e Pedagogia (Licenciatura), Ciência de Dados, Engenharia de Computação, Tecnologia da Informação e o novo curso de Inteligência Artificial (Eixo de Computação), Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia em Processos Gerenciais (Eixo de Negócios e Produção).

Mais informações sobre inscrições, local de provas e conteúdo programático do vestibular podem ser consultadas nas páginas http://vestibular.univesp.br/ ou pelo telefone do Polo Guarulhos: (11) 2408-7603. O custo da inscrição é de R$ 47,50, porém há possibilidades de isenção.