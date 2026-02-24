Governo de SP amplia envio de ajuda humanitária para famílias desabrigadas em Peruíbe

O Governo de São Paulo enviou nesta terça (24) mais um caminhão com itens de ajuda humanitária para Peruíbe, onde 366 pessoas estão desabrigadas devido aos alagamentos causados pelas chuvas que atingem o município desde o fim de semana. A Defesa Civil enviou 150 colchões e 150 kits de higiene pessoal, e o Fundo Social contribui com 150 travesseiros, 150 jogos de cama de solteiro e 150 cobertores. Este é o terceiro caminhão enviado pelo Estado ao município em dois dias. Os materiais serão retirados pela prefeitura de Peruíbe no Centro de Distribuição ainda nesta terça.

Equipes da Defesa Civil de SP reforçaram o atendimento e as vistorias nas áreas alagadas de Peruíbe diante da previsão de mais chuvas para esta semana. O órgão coordena as operações de resgate e acolhimento dos atingidos. Atualmente, quatro abrigos humanitários foram mobilizados pela prefeitura com apoio do Estado. Não houve registros de vítimas fatais.

Em apenas 72 horas, foram registrados 432 milímetros de chuva, volume muito acima da média histórica de 192 milímetros esperados para todo o mês. Entre as regiões mais afetadas estão a Serra do Guaraú, onde houve registro de solo saturado e quedas de árvores; a Estrada Armando Cunha, que ficou alagada; o bairro Vila Erminda; os bairros Caraguava, Jardim das Flores, Ribamar e Vila Romar; além dos conjuntos habitacionais São João Batista I, II e III. Também foram realizadas interdições parciais de vias e ações preventivas em áreas com risco geológico.

Na segunda (23), para o atendimento emergencial, a Defesa Civil Estadual encaminhou materiais de ajuda humanitária, entre eles 100 kits de higiene, 100 kits dormitório e 672 garrafas de água mineral. De forma complementar, o Fundo Social de São Paulo disponibilizou, em parceria com a Defesa Civil, 50 cestas básicas, 100 fardos de água mineral (com seis unidades cada), caixas de desodorantes e sabonetes, 100 cobertores tipo A, roupas masculinas, femininas e infantis, sapatos diversos, brinquedos e ração para cães e gatos. Os dois primeiros caminhões com os itens chegaram ao município na segunda. Também foi enviado um bote para apoio às operações em áreas alagadas e de difícil acesso.

O município contabilizou ocorrências como deslizamentos de terra, alagamentos, enxurradas e solapamentos de vias. Diante da situação, as ações são lideradas pela Defesa Civil do Estado de São Paulo, em parceria com o Fundo Social de São Paulo, com apoio às equipes locais e atendimento à população afetada.

Diante da gravidade da situação, a Prefeitura de Peruíbe decretou Situação de Emergência. A medida permite acelerar ações de resposta, como contratações emergenciais, aquisição de materiais e mobilização de recursos, além de facilitar o apoio dos governos estadual e federal nas ações de resposta e reconstrução.

Além do envio de materiais, equipes da Defesa Civil do Estado permanecem em campo apoiando o município, com vistorias técnicas em áreas de risco, visitas aos abrigos e acompanhamento das condições meteorológicas. O Governo de São Paulo também mantém o Gabinete de Crise mobilizado para monitorar e coordenar as ações de resposta às chuvas intensas que atingem o litoral paulista.

Como parte das ações de prevenção e redução de riscos, também é destacada a obra de melhoria na Estrada do Guaraú, avaliada em mais de R$ 1 milhão, iniciativa ligada à Defesa Civil que busca reforçar a infraestrutura da região e diminuir a vulnerabilidade a eventos climáticos extremos.