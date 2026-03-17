Mulher tem casa invadida e é sequestrada por criminosos no Presidente Dutra

Uma mulher de 35 anos foi vítima de um sequestro-relâmpago na manhã desta terça (17), após ter a residência invadida por criminosos no bairro Presidente Dutra. De acordo a vítima, quatro homens participaram da ação. O grupo entrou no imóvel durante a madrugada e manteve a mulher sob ameaça por várias horas, obrigando-a a realizar transferências bancárias e a entregar dinheiro e joias.

Ainda segundo o depoimento, os criminosos reviraram a casa em busca de objetos de valor. Em seguida, a vítima foi forçada a entrar no próprio carro e levada pelos suspeitos, enquanto eles continuavam tentando movimentar valores por meio de aplicativos no celular.

Durante o crime, ao menos três transações bancárias foram realizadas. Após percorrerem parte do trajeto, os suspeitos abandonaram a mulher dentro do veículo e ordenaram que ela só deixasse o local após alguns minutos.

A vítima conseguiu pedir ajuda a um pedestre na região da Cachoeirinha, na Zona Norte de São Paulo. Policiais militares foram acionados e a encontraram na Rua Doutor Almeida Nobre. Ela informou que foi levada de Guarulhos até a capital paulista e relatou ainda a possível participação de um segundo veículo, que teria dado apoio à ação criminosa durante o deslocamento.

Com base nas informações, a polícia identificou um carro suspeito e conseguiu localizar dois homens, que foram reconhecidos pela vítima como integrantes do grupo. Eles foram detidos. Até o momento, os demais envolvidos não foram encontrados. O caso foi registrado no 72º Distrito Policial, na Vila Penteado, como roubo a residência e extorsão. As investigações continuam.