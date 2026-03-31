Guarulhos aplica mais de 11,5 mil doses no Dia D da vacinação contra a influenza

A Prefeitura de Guarulhos aplicou 11.524 doses de vacina contra a influenza durante o Dia D de mobilização realizado no sábado (28), nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. A mobilização marcou o início da Estratégia Nacional de Vacinação contra a Influenza 2026, que segue até 30 de maio e tem como foco ampliar a cobertura vacinal entre os grupos prioritários.

Durante o Dia D, as UBSs funcionaram das 8h às 17h para facilitar o acesso da população, especialmente aos públicos mais vulneráveis, como crianças de seis meses a menores de seis anos, idosos, gestantes, puérperas e pessoas com comorbidades. A estratégia busca antecipar a proteção da população antes do período de maior circulação de vírus respiratórios.

A campanha segue nas UBSs ao longo da semana, além de ações extramuros, como o Vacimóvel, e contempla, além dos grupos já citados, povos indígenas e comunidades tradicionais quilombolas, pessoas em situação de rua, trabalhadores da saúde, professores e profissionais da educação. Também estão incluídos profissionais das forças de segurança e salvamento, das forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, portuários e funcionários dos Correios, bem como pessoas com deficiência permanente e indivíduos com doenças crônicas ou condições clínicas especiais.

A Secretaria da Saúde reforça que a vacinação é a principal forma de prevenção contra complicações causadas pela influenza, contribuindo para a redução de internações e óbitos. Para se vacinar, é necessário comparecer a uma UBS com documento com foto e, sempre que possível, a caderneta de vacinação, que é obrigatória para crianças e adolescentes. Pessoas com comorbidades devem apresentar receita médica ou outro comprovante da condição.

Serviço

Os endereços das UBSs estão disponíveis no link www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs

Somente a UBS Jardim Vila Galvão não participa da campanha por estar em reforma.

Vacimóvel no ENIAC

Data: até 02/04 (segunda a quinta-feira)

Horário: 10h às 17h

Endereço: rua Força Pública, 89 – Centro