Prefeitura realiza ações de combate à dengue em todas as regiões da cidade

Na última semana, entre os dias 23 e 27 de março, a Prefeitura de Guarulhos realizou ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, em 46 bairros da cidade. O trabalho, conduzido por agentes de combate às endemias (ACE) do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), incluiu bloqueios com eliminação de criadouros, inspeções em pontos estratégicos com maior risco de proliferação do vetor e apuração de denúncias encaminhadas pela população.

Na segunda-feira (23), as equipes atuaram com bloqueios no Picanço, Jardim Las Vegas, Jardim Paraíso, Parque Jandaia, Jardim Rosa de França, Parque Uirapuru, Jardim Presidente Dutra, Parque Primavera e Jardim São João. Também inspecionaram pontos estratégicos no Parque Primavera, Parque Mikail, Jardim Paraíso, Recreio São Jorge e Jardim Presidente Dutra, além de atenderem denúncias no Jardim Silvestre, Parque das Nações, Cidade Parque Alvorada e Vila Any.

Na terça-feira (24), os bloqueios ocorreram no Macedo, Parque Jandaia, Cocaia, Jardim Paraíso e Picanço. As equipes vistoriaram pontos estratégicos em Itapegica, Vila Nova Bonsucesso e Jardim Ponte Alta. Já as denúncias foram verificadas na Vila Camargos e no Jardim Triunfo.

Na quarta-feira (25), os trabalhos contemplaram bloqueios no Jardim Paraíso, Cocaia, Picanço, Morros, Jardim Vila Galvão e Parque Jandaia. Pontos estratégicos foram visitados no Parque Alvorada, Vila Pires, Jardim Brasil e Cecap. Já as denúncias foram atendidas no Parque São Miguel, Jardim Angélica e Jardim Triunfo.

Na quinta-feira (26), as ações incluíram bloqueios no Parque Jurema, Jardim Valéria, Recreio São Jorge, Cabuçu, Morros, Parque Jurema e Parque Industrial Cumbica. As equipes fiscalizaram pontos estratégicos no Jardim Presidente Dutra, Parque São Luiz, Cumbica, Jardim Cumbica, Água Chata, Cidade Aracília, Jardim Piratininga, Vila Izildinha e Vila Laurita, além de apurarem denúncias no Jardim Angélica e no Parque São Miguel.

Na sexta-feira (27), os bloqueios foram executados no Recreio São Jorge, Jardim Vila Galvão, Cabuçu e Vila Carmela I, enquanto pontos estratégicos foram avaliados em Jardim Adriana, Vila Galvão e Vila Paraíso.

Até o momento, Guarulhos registra 120 casos confirmados de dengue. As ações foram direcionadas a partir de critérios técnicos, como registros de casos suspeitos ou confirmados, resultados de levantamentos de densidade larvária, identificação de pontos estratégicos com maior risco de proliferação do mosquito e denúncias encaminhadas pela população. Por isso, moradores dos bairros mencionados devem redobrar a atenção e colaborar com as medidas de prevenção.

A Prefeitura orienta a manter quintais e áreas externas limpos, eliminando qualquer recipiente que possa acumular água, permitir o acesso dos agentes do CCZ e das Unidades Básicas de Saúde durante as visitas domiciliares e verificar se crianças e adolescentes de dez a 14 anos estão com a vacinação contra a dengue em dia. A adoção dessas práticas é fundamental para interromper o ciclo de transmissão do Aedes aegypti e reduzir o risco de novos casos na região.