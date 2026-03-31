Prefeitura remove descarte irregular na Vila Galvão e no Parque Continental

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), removeu nesta terça-feira (31) descarte irregular em vias localizadas na Vila Galvão e no Parque Continental. A ação foi liderada pela regional Vila Galvão/ Cabuçu.

Na rua Hélia, localizada na Vila Galvão, a equipe retirou uma pequena montanha de restos de móveis descartados na via. No Parque Continental, o serviço foi realizado em uma praça localizada na rua José Aureliano de Andrade. No local também foram descartadas embalagens plásticas, entre outros materiais.

A população pode colaborar com a administração municipal denunciando o descarte irregular, por meio do telefone 2475-4999.

A SAR reafirma o compromisso da Prefeitura, por meio de suas oito regionais, com a conservação e o aprimoramento da infraestrutura urbana, priorizando ações que geram benefícios diretos à população.