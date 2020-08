Mapeamento cultural avalia impacto da pandemia sobre as atividades culturais de Guarulhos

Com o objetivo de diagnosticar o impacto provocado pelas restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura de Guarulhos dá continuidade ao mapeamento dos trabalhadores da cultura e espaços culturais do município. Os dados do mapeamento fornecem ao poder público um panorama da atual situação do setor, o que permite o planejamento de medidas que possibilitem um retorno rápido e organizado das atividades culturais no período pós-pandemia.

Para preencher o formulário, basta acessar o endereço www.guarulhos.sp.gov.br/mapeamentocultural. Nesse link há dois formulários disponíveis para preenchimento: um para os trabalhadores da cultura e outro para os gestores de espaços culturais da cidade.

Os dados solicitados no mapeamento levam em consideração as informações previstas na lei Aldir Blanc, sancionada em 29 de junho, que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural.

Elaborado pela Secretaria de Cultura, o mapeamento se faz necessário para garantir que tais recursos emergenciais, uma vez que cheguem à cidade, possam atender com agilidade às demandas devidas, seja em relação aos artistas independentes como também aos espaços culturais que tiveram suas atividades suspensas neste momento de crise.

Todas as informações fornecidas pelos trabalhadores da área da cultura e gestores de espaços culturais, exceto os pessoais, fazem parte de relatório quinzenalmente atualizado e disponível para consulta no site da Secretaria da Cultura. O cadastro no mapeamento poderá ser renovado mediante novo preenchimento de formulário.

Para se cadastrar e conhecer os dados do mapeamento cultural acesse www.guarulhos.sp.gov.br/mapeamentocultural.