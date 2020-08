Produção audiovisual de Moçambique é tema do Seminário Audiovisual desta sexta-feira

Com o objetivo de promover encontros online com empresários, produtores e artistas de todo o Brasil para discutir os avanços da política pública da atividade audiovisual em Guarulhos, o Seminário Audiovisual que acontece nesta sexta-feira (14), às 20h, aborda o tema Produção Audiovisual de Moçambique e Brasil. Iniciativa da Prefeitura por meio da Secretaria de Cultura, o encontro é transmitido pela fanpage www.facebook.com/grufilmcommission/, no Facebook.

Para manter o diálogo sobre novos meios para o audiovisual e geração de renda neste período de isolamento social, o mediador Tico Barreto convida os especialistas Igor Fernando, Sérgio Libilo e Gabriel Mondlane.

Para mais informações sobre eventos culturais online acesse www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.

Os convidados

Igor Fernando é nascido e criado em Guarulhos, Brasil. Professor de literatura, dedica-se aos estudos africanos e à negritude, atuando com a narrativa oral, o movimento e a dança. Graduado em letras, é mestre em estudos comparados de literaturas de língua portuguesa e é doutorando em estudos do desenvolvimento (Politécnica/USP) em Maputo, Moçambique.

Realizador e roteirista, Sérgio Libilo é especialista em cinema e televisão, com 16 anos de experiência. É diretor do Olhar Artístico, Estúdio de Formação, Pesquisa e Produção em Cinema e Televisão. Reúne passagens por emissoras de televisão e produtoras moçambicanas e internacionais como STV, TV Miramar – filial da Record, Cinegroup – produtora brasileira, DDB Moçambique e Agência de Publicidade Golo.

Gabriel Mondlane nasceu em 1957, em Pafuri, distrito de Chicualacuala, antes chamada Malvérnia, província de Gaza. Em 1970, ingressou no ensino secundário na Escola Básica Agrária de Limpopo, antiga Escola Trigo de Morais, no distrito de Chókwè. Depois, em 1973, foi para Lourenço Marques (Maputo), onde frequentou a Escola Preparatória General Machado, atual Universidade Pedagógica, e a Escola Industrial 1º de Maio, antiga Escola Industrial Afonso de Albuquerque, antes de fazer o Ensino Superior em cinema no Zimbabwe Film Training College.

Para mais informações sobre eventos culturais online acesse www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.

Serviço

Seminário Audiovisual

Tema: Produção Audiovisual de Moçambique e Brasil, com Igor Fernando, Sérgio Libilo e Gabriel Mondlane

Data: sexta-feira, 14 de agosto

Horário: 20h

Acesso pela internet em www.facebook.com/grufilmcommission/