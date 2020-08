Cantor Cauan, da dupla com Cleber, pede desculpas por vídeo em que ironiza o coronavírus: ‘Ignorância que eu paguei caro’

Após se curar do coronavírus e deixar o hospital, o cantor Cauan Máximo, da dupla com Cleber, pediu desculpas por um vídeo em que aparece ironizando a doença. Na imagem, gravada em março, o artista bate no peito e “brinca” que não tem medo do vírus. Atualmente, o músico disse estar arrependido pela forma como agiu e pediu que as pessoas “deem a importância que a Covid merece”.

O cantor citou ainda “vários erros” que cometeu durante a pandemia. Ele acredita que tenha transmitido o vírus aos seus pais, que atualmente estão hospitalizados com a doença.

“Infelizmente, cometi vários erros nessa pandemia […]. Por exemplo, meus pais estavam isolados já há cinco meses e, Dia dos Pais, eu estive com eles. E você exagera ali na emoção. Eu acredito que a gente tenha excedido um pouco. Num vacilo, eu transmiti pro meu pai. Minha mãe foi contaminada a posteriori, porque meu pai passou para ela. Então, o isolamento é essencial”, relata.

Alta e recuperação de Cauan

Cauan recebeu alta médica na última quarta-feira (26), em Goiânia. O artista ficou 14 dias internado se recuperando do coronavírus, sendo nove em uma UTI. Na rede social, Cauan diz que seus pulmões precisam ganhar força: “Estamos firmes na fisioterapia aqui, trabalhando firme nos pulmões”.

Segundo o músico, o cansaço e a respiração ofegante são resquícios das duas semanas que passou internado na UTI com a doença. Cauan conta que durante o período de interna