Final de semana será de Sol e muito calor em Guarulhos

A temperatura para o final de semana com feriado prolongado em Guarulhos deverá ser bastante quente. Segundo o Climatempo, a máxima pode chegar a 29ºC no sábado (05), com mínima de 15ºC, sendo um dia de Sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer.

No domingo (06), o Sol deve predominar sem nuvens no céu, sendo que a máxima poderá chegar a 32ºC e a mínima a 15°C.

Já no feriado, de acordo com o Climatempo, o céu terá muitas nuvens, mas ainda com aberturas de Sol sendo a máxima de 28ºC e a mínima de 16°C.

Imagem: Divulgação/PMG