Covid-19: Programa Máscaras pela Vida está próximo de atingir marca de 100 mil acessórios distribuídos

Antônio Boaventura

[email protected]



Criado em abril deste ano em meio à pandemia provocada pelo Covid-19, o programa Máscaras pela Vida está próximo de completar a marca de 100 mil máscaras distribuídas. A proposta elaborada pela Prefeitura tem como objetivo estimular o uso deste acessório na condição de prevenção e combate a proliferação do vírus. No entanto, o Governo Municipal garantiu que a distribuição será realizada até os instantes finais deste período crítico de saúde pública.



Para esta ação, a Administração Pública conta com equipes da secretarias de Desenvolvimento e Assistência Social e de Habitação, além da Coordenadoria da Defesa Civil, na distribuição dos itens. Já as máscaras de tecido são fruto de doações de empresas e de costureiras voluntárias. As entregas de máscaras e kits de higiene são realizadas, em especial, para famílias em extrema vulnerabilidade social em dezenas de comunidades.



Entre as comunidades já beneficiadas estão as da Vila Flora, Água Nova, Nova Conquista, Santa Rita, Recreio São Jorge (Associação Amigos do Bairro), Parque Alvorada, Ansalca/Vila Paraíso, Novo Recreio, do Arroz/Jardim Cocaia, Progresso/Jardim Carmela, Vila do Sapo/Jardim São João, Mulungu/Cidade Soberana, Canto da Vitória/Cidade Soberana, Chaparral/Jardim Santa Emília, entre outras.



Entretanto, o programa contou com o apoio da iniciativa privada, que doou 95 mil máscaras, e ajuda de voluntários como de costureiras. Total já entregue em todo município desde abril foi de 99.160 máscaras de tecido. Nesta semana foram distribuídas 5.640 máscaras de tecido (1.410 kits com 4 máscaras de pano, álcool em gel e folheto sobre Covid-19).