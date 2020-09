Geral: Proprietária da UNG concretiza compra das universidades Anhembi Morumbi e FMU

Da Redação

O grupo Ser Educacional, proprietário da UNG, concretizou nesta segunda-feira (14) a compra das universidades Anhembi Morumbi e FMU, que pertenciam à Rede Internacional de Universidades Laureate. De acordo com informações obtidas pelo HOJE, o valor desta transação financeira alcançou o montante de quase R$ 4 bilhões. O grupo educacional nordestino ficará com 100% das operações da Laurete no País.



De acordo com a Ser Educacional, o negócio criará o quarto maior grupo de ensino superior do Brasil, com aproximadamente 450 mil alunos nas modalidades de ensino presencial e a distância, mais de 100 campi universitários, mais de 500 polos de ensino a distância e presença nos 26 Estados e no Distrito Federal.