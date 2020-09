Rodovias paulistas registram novo aumento de tráfego em fim de semana

Mesmo com o alerta para evitar viagens desnecessárias, quase 2,5 milhões de veículos utilizaram as rodovias estaduais com destino ao interior e ao litoral neste fim de semana, de acordo com os dados coletados pela Secretaria Estadual de Logística e Transportes (SLT), por meio do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) e da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo). O número representa um aumento de 1,63% em relação ao último fim de semana de agosto (28 a 30), quando houve o primeiro grande movimento nas rodovias desde o início da pandemia provocada pelo coronavírus.

Durante todo o fim de semana, o governo exibiu mensagens nos painéis móveis das rodovias sobre os cuidados para evitar o contágio pela Covid-19 e somente realizar viagens em caso de necessidade. Passaram pelos 22.000 km de rodovias administradas pelo DER 667.113 mil veículos neste último fim de semana perante 660.247 mil referente ao período de 28 a 30 de agosto. Os aumentos mais expressivos foram nas rodovias Oswaldo Cruz (SP 125) e Mogi-Bertioga (SP 088). Passaram pela Oswaldo Cruz 31.494 veículos, 7,8% a mais em comparação com o último fim de semana de agosto. Já na Mogi-Bertioga a alta foi de 6,9%, com o fluxo de 70.984 veículos.

Já nas rodovias concedidas, 1.808.667 veículos transitaram no sentido interior e litoral pelos 10.800 km regulados pela ARTESP. Um aumento de 0,63% se comparado ao último fim de semana de agosto, quando circularam 1.797.268 de automóveis.

Rodovias Concedidas

No Sistema Anhanguera-Bandeirantes houve um fluxo de aproximadamente 440 mil veículos nas praças próximas à Capital, resultando em aumento de 2,43% dos veículos quando comparado ao fim de semana entre os dias 28 e 30 de agosto. Porém, o volume de tráfego está inferior ao último feriado da Independência, com uma redução de 11,9%.

Na Rodovia Presidente Castello Branco (SP 280), principal eixo de ligação para a região Oeste do Estado, houve uma redução de 2,31% no fluxo quando comparado ao fim de semana imediatamente anterior à quarentena, resultando em 214 mil veículos nas Praças de Itu e Itapevi. Quando comparado ao último feriado da Independência, registra-se uma redução de 17,29% no tráfego de veículos leves e pesados.

No Sistema Anchieta-Imigrantes, que dá acesso às praias do litoral sul e à Baixada Santista, o volume de tráfego chegou a aproximadamente 207 mil veículos na descida da serra, entre leves e pesados, resultando em uma redução de 2,50% no fluxo quando comparado ao último final de semana da Independência. Porém, um aumento de 1,94% quando comparado ao fim de semana entre os dias 28 e 30 de agosto.

Para a concessão da Ecopistas, que administra as rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto, principal destino para o litoral norte e região de Campos de Jordão, o volume de tráfego chegou a 591 mil veículos em ambos os sentidos entre leves e pesados, aproximadamente o mesmo fluxo de veículos do fim de semana imediatamente anterior à quarentena, com um aumento de 2,41%. Porém, uma redução de 6,11% quando comparado ao último final de semana do feriado da Independência.

Na Rodovia dos Tamoios, ligação com o litoral norte do Estado de São Paulo, ocorreu um aumento de 23,45% na descida da serra quando comparado ao fim de semana imediatamente anterior à quarentena, com um fluxo de quase 88 mil veículos nas praças de pedágio no sentido da descida. Mas, uma redução de 27,22% na descida da serra quando comparado ao último feriado da Independência.

Outras rodovias

(Fim de semana de 28/08 a 30/08 x Fim de semana de 11/09 a 13/09)

– Rodovia Rio-Santos (SP 055), litoral norte: queda de 7,6% (de 105.657 veículos para 97.650)

– Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP 055), litoral sul: aumento 2,8% ( 163.341 veículos para 167.946)

– Mogi-Bertioga (SP 088): aumento de 6,9% (66.398 veículos para 70.984)

– Rodovia Oswaldo Cruz (SP 125): aumento de 7,8% (de 29.206 veículos para 31.494)

– Raposo Tavares (SP 270): aumento de 3,8% (de 244.400 veículos para 253.648)

– Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro: queda de 11,4% (de 51.245 veículos para 45.391)