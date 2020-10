Esportes: Na Ponte Grande, Vôlei Guarulhos busca reabilitação no Paulista diante do SESI-SP

Da Redação

Ainda pela fase inicial do Campeonato Paulista de Voleibol 2020, o Vedacit Vôlei Guarulhos enfrenta nesta sexta-feira, dia 2, às 19 h, o SESI-SP. A equipe fará mais uma partida em casa, já que na semana passada também recebeu a equipe do UM Itapetininga, no Ginásio da Ponte Grande. Será o último jogo da chave depois de três jogos sem vencer. Apesar do otimismo os jogadores passaram a semana treinando para correr atrás da vitória.



O técnico Guilherme Novaes reforçou os treinos técnicos de defesa, bloqueio e recepção. Para o jornalista e gestor esportivo do VVG, Anderson Marsili, por serem estreantes os jogadores estão motivados e com “garra” para a próxima partida. “Mesmo sem o resultado esperado, ainda temos chances de recuperação. Os jogos passados serviram para a equipe evoluir bastante, desde os ajustes iniciais de bloqueio até os saques”, disse Marsili



Nesta fase inicial o Campeonato Paulista definirá as quatro equipes mais bem colocadas. Haverá duas semi-finais, com a possibilidade de definição pelo golden set, que é o set extra usado em caso de empate no segundo jogo. O mesmo esquema acontecerá na final, que terá dois jogos.